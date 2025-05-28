JSW Steel, GreenEdge markası altındaki yeşil çeliğini piyasaya sürdü

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, müşterilerinin karbon salımını azaltmasına yardımcı olmak amacıyla düşük emisyonlu çelik markası GreenEdge’i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

JSW GreenEdge Steel, müşterilerin ihtiyaçlarına göre doğrulanmış emisyon azaltma sertifikalarına sahip çelik satın almalarına olanak tanıyan esnek karbon indirimleri sunuyor.

JSW Steel Genel Müdürü Jayant Acharya, “GreenEdge markasının lansmanı, karbonsuzlaşma yolculuğumuzun önemli bir adımı. Bu sayede müşterilerimize sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma fırsatı sunabiliyoruz,” dedi.

Şirket, GreenEdge’in verimlilikten ödün vermeden karbon ayak izinin azaltılmasına olanak sağladığını ifade etti.

JSW Steel, emisyonlarında sağladığı düşüşün önde gelen bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından doğrulandığını, belgelendiğini ve sanal karbon bankasında kayıt altına alındığını paylaştı.

Bununla birlikte GreenEdge Steel sertifikalarının bağımsız bir kuruluş ve JSW Steel tarafından ortaklaşa düzenlendiği; sertifikalarda müşterinin adı, emisyon azaltım miktarı, sipariş numarası, ürün detayları ve sipariş faturası da dahil olmak üzere destekleyici belgeler yer alacağı belirtildi.

Öte yandan LeadIT’ye ait Green Steel Tracker’da ilk kez Hindistan merkezli bir yeşil çelik projesine yer verildiği dile getirildi. Söz konusu projenin, JSW Energy ile JSW Steel’in Vijayanagar’da inşası devam eden ve bu yıl sona ermeden devreye alınması planlanan 25 megavat kapasiteli yeşil hidrojen pilot projesi olduğu aktarıldı.

Green Steel Tracker, çelik sektöründe karbonsuzlaşma yatırımlarına ilişkin resmi açıklamaları takip ediyor ve bunları şeffaf bir şekilde tek bir yerden sunuyor. Burada hem aktif hem de potansiyel projeler yer alıyor.