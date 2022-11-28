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Hint JSW Steel 2022-2023 mali yılına yönelik sermaye harcaması hedefini düşürdü

Pazartesi, 28 Kasım 2022 09:56:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited 2022-2023 mali yılına yönelik sermaye harcaması hedefini nakit akışının azalması beklentilerine bağlı olarak 2,47 milyon $’dan 1,85 milyar $’a düşürdü.

Ancak sermaye harcamasında yapılan aşağı yönlü revizenin önümüzdeki üç yıllık süre zarfında 5,93 milyar $ yatırımla 10 milyon mt ilave yeni kapasitenin devreye alınması planlarını etkilemeyeceği ifade edildi.

JSW Steel’den Seshagiri Rao, “Üretim kapasitemizi 10 milyon mt daha artırmakta kararlıyız ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Kapasite artırımına yönelik 5,93 milyar $ harcama yapılacak. Ancak nakit akışımızın olumsuz etkilenmesinin ardından mevcut mali yıla yönelik sermaye harcaması hedefimizi düşürdük. Küresel ekonomi Hindistan ile kıyaslandığında iyiye gitmiyor. Mali yılın ikinci yarısı çelik şirketleri açısından daha iyi bir dönem olacak olsa da ihracat piyasaları veya küresel piyasalar iyi bir seyir göstermiyor,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Yatırım JSW Steel 

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