Hint JSW Group e-ticaret platformuna 506 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 08 Eylül 2022 10:57:09 (GMT+3) | Kalküta

Hint JSW Group tarafından yapılan açıklamada, e-ticaret platformu JSW One’ı grup şirketleri tarafından üretilen çelik, çimento ve boya gibi inşaat malzemelerinin Amazon’u haline getirmek amacıyla önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde yaklaşık 506 milyon $ yatırım yapılacağı belirtildi.

Şirket, söz konusu platform aracılığıyla küçük ve orta ölçekli şirketlerin çelik, çimento ve boya talebini en düşük maliyetle karşılamayı amaçlıyor.

JSW Group İdari Yöneticisi Parth Jindal, JSW One’ın brüt ürün değerinin hayata geçirildiği 14 ay öncesine kıyasla yaklaşık 127 milyon $ seviyesinde yer aldığını ve mevcut mali yıl ile 2023-2024 mali yılının sonuna kadar sırasıyla 380 milyon $ ve 1 milyar $ seviyelerine çıkacağını söyledi.

Platformun satışlarının %50’sinin yeni alıcılara yapılmasının beklendiğini ifade eden Jindal, JSW Steel’in daha önceden küçük tonajlı alım yapan alıcısının hiç olmadığını ve JSW One’ın tonajı fark etmeksizin her türlü alıcıya hizmet sağladığını dile getirdi.

Jindal ayrıca 2023-2024 mali yılının sonuna kadar platformun brüt ürün değerinin %60’ını çelik ürünlerinin ve %15’ini JSW dışı markaların oluşturacağını da ekledi.