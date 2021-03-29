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Hint JSW NINL’yi devralmak için niyet beyanında bulundu

Pazartesi, 29 Mart 2021 13:41:57 (GMT+3)   |   Kalküta
       

JSW Limited, Bhushan Power and Steel Limited’in (BPSL) devralımını tamamlayıp Hindistan’ın en büyük çelik üreticisi olduktan hemen sonra, hükümetin hisselerini sattığı yıllık 1,1 milyon mt çelik kapasiteli Neelachal Ispat Nigam Limited’i (NINL) devralmak için niyet beyanında bulundu.

JSW herhangi bir resmi açıklama yapmamış olsa da, piyasa kaynakları, şirketin niyet beyanını son teslim tarihi olan 29 Mart’tan önce ilettiğini söyledi.

NINL, ticaret firması MMTC Limited ve demir cevheri madencisi NMDC Limited gibi devlete bağlı şirketler ile IPICOL ve OMC gibi Odisha hükümetine bağlı şirketlere ait bir ortak girişim. Hükümet, NINL Limited’in hisselerinin %93,71’inin satılması için niyet beyanında bulunulmasını talep etti.

Eğer devralım gerçekleşirse, Odisha’nın Duburi bölgesinde bir tesise sahip olan NINL, JSW’nin Odisha’daki ikinci varlığı olacak. JSW daha önce ise, BPSL şirketinin Odisha’nın Jharsuguda bölgesinde bulunan çelik üretim tesislerini devralmıştı.


Etiketler: JSW Steel  devralım  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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