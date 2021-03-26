BSPL’yi devralan JSW Hindistan’ın en büyük çelik üreticisi olacak

Cuma, 26 Mart 2021 16:38:26 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan JSW Steel, mali olarak kötü durumda olan Hint çelik üreticisi Bhushan Power and Steel Limited’i (BSPL) satın aldığını açıkladı.

JSW’ye göre, bu alım şirket tarihindeki en büyük devralma olduğundan önemli bir dönüm noktası. Alım, şirketin 2030 yılına kadar 45 milyon mt üretim kapasitesine ulaşarak Hindistan’ın doğusundaki büyümesini hızlandıracak.

JSW Group’un Başkanı Sajjan Jindal, “JSW Steel birinci sınıf dünya çelik üreticileri arasında yer alıyor. JSW’nin kaynakları, becerileri ve teknolojisi, BSPL’nin uzmanlığıyla birleştiğinde hayranlık uyandıran bir işletme yaratacağımızdan eminim,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, JSW Limited’in, kapasite açısından yerel çelik üreticileri arasındaki hiyerarşiyi değiştirerek mevcut mali yılın sonunda Hindistan’ın en büyük çelik üreticisi olması bekleniyor.