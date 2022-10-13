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Hint JSW Group’un NSAIL’i iflas kurtarma yoluyla devralmasına onay verildi

Perşembe, 13 Ekim 2022 10:50:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in bağlı kuruluşu JSW Steel Coated Products Limited’in (JSCPL) National Steel and Agro Industries Limited’i (NSAIL) devralmak için hazırladığı ve 6 Eylül tarihinde gönderdiği iflas kurtarma planı kabul gördü.

İflas kurtarma süreci kapsamında JSCPL’ye gönderilen bir niyet mektubunda, alacaklılar kurulunun iflastan kurtarma planını onayladığı ve şirketin devralıma hak kazandığı ifade edildi.

NSAIL soğuk sac, oluklu galvanizli sac, boyalı rulo sac ve profilli sac üretimi yapıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Devralım JSW Steel 

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