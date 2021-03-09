JSW, BSPL’yi devraldıktan sonra Hindistan’ın en büyük çelik üreticisi olacak

Salı, 09 Mart 2021 12:12:11 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, mali olarak kötü durumda olan Hint çelik üreticisi Bhushan Power and Steel Limited’in (BSPL) alacaklıları geçen hafta şirketin JSW Limited’a devredilmesi lehine oy verdi. JSW Limited’in, devralımın ardından kapasite açısından yerel çelik üreticileri arasındaki hiyerarşiyi değiştirerek mevcut mali yılın sonunda Hindistan’ın en büyük çelik üreticisi olması bekleniyor.

Geçen hafta, finans kuruluşları ve BSPL’nin alacaklıları, şirketin JSW tarafından devralınmasını onayladı ve JSW’nin bloke hesaba yaklaşık 2,65 milyar $ depozito vermesini, devralımı da bu yılın Mart ayında tamamlamasını istedi.

BSPL’nin devralımı, JSW’nin mevcut çelik üretim kapasitesini yıllık 3 milyon mt artıracak. JSW ayrıca, Dolvi çelik tesisinin kapasitesini ikiye katlayarak yıllık 10 milyon mt’a çıkaracağı projesini tamamlamaya yakın. JSW, Monnet Ispat Limited’in finansal olarak kötü durumdaki çelik üretim varlıklarını da devralarak kapasitesini yıllık 1 milyon mt daha artırdı.

JSW’nin toplam yerel çelik üretim kapasitesinin, bu doğal ve doğal olmayan kapasite eklemeleriyle birlikte yıllık 27 milyon mt seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Böylece JSW, mevcut mali yılın sonunda ülkedeki en büyük çelik üreticisi olacak ve kapasite açısından yerel çelik üreticilerinin sıralamasını değiştirecek.

Kapasite bakımından mevcut sıralamada Tata Steel yıllık 20 milyon mt kapasiteyle ülkedeki en büyük çelik üreticisi konumunda yer alırken, onu yıllık 19,63 milyon mt kapasiteyle devlete bağlı Steel Authority of India Limited ve yıllık 18 milyon mt kapasiteyle JSW takip ediyor.

Ancak, yurt dışındaki yıllık 13 milyon mt kapasiteyle birlikte, Tata Steel’in toplam küresel kapasitesi yıllık 33 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Piyasa analistlerine göre, Tata Steel’in çelik üretim kapasitesini yıllık 40 milyon mt’a çıkarma planı yapması ve JSW’nin de kapasitesini doğal ve doğal olmayan büyüme projeleriyle yıllık 50 milyon mt’a çıkarmayı hedeflemesi nedeniyle, uzun vadede söz konusu sıralama yine değişecek.