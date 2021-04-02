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Hint JSW Welspun’un çelik levha ve sac tesislerini devraldı

Cuma, 02 Nisan 2021 17:03:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli JSW Limited, Welspun Corporation Limited şirketinin yüksek kalite çelik levha ve sac üretim tesislerini, anlaşma imzalandıktan iki yıl sonra 31 Mart tarihinde devraldı.

Anlaşmaya göre, JSW Group’a bağlı Laptev Finance Limited, Welspun’un çelik levha ve sac birimlerini yaklaşık 116 milyon $ karşılığında devralacak.

Welspun 31 Mart 2019 tarihinde, Hindistan Rekabet Komisyonu’nun onayına tabi olarak, Laptev Finance şirketine olan borçlarını ödemek adına ikincil varlıklarını satma planının bir parçası olarak çelik ve sac tesislerini satılığa çıkardığını açıklamıştı.

JSW Limited, özellikle şirketin şu ana kadar sahip olmadığı levha tesisi olmak üzere söz konusu iki tesisin, şirketin katma değerli ve vasıflı ürün portföyünü genişletmesi için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.


Etiketler: Hint Yarımadası  JSW Steel  Hindistan  devralım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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