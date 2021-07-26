Hint JSW Limited yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için 500 milyon $ elde edecek

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 11:15:44 (GMT+3) | Kalküta

Hint JSW Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin, termal enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirecek projeleri finanse etmek ve 2030 yılına kadar karbon salımını %40 düşürmek amacıyla yurt dışı piyasalardaki ‘yeşil tahvillerini’ ihraç yoluyla elden çıkararak 500 milyon $ elde edeceğini belirtti.

Açıklamada, elden edilen paranın bir kısmıyla, şirketin bağlı kuruluşu JSW Energy’ye yatırım yapılacağı ve bu sayede şirkete ait üretim tesislerinde 1 gigavat (gw) yenilenebilir güneş ve rüzgar enerjisi üretim projelerinin kurulacağı ifade edildi.

JSW Limited’in, hükümetin, termal enerji kullanan tüm şirketlerin toplam enerji gereksinimlerinin en az %20’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması gerektiğini belirten direktifi doğrultusunda söz konusu kararı aldığı gelen bilgiler arasında.