﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint JSW Limited yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için 500 milyon $ elde edecek

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 11:15:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint JSW Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin, termal enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirecek projeleri finanse etmek ve 2030 yılına kadar karbon salımını %40 düşürmek amacıyla yurt dışı piyasalardaki ‘yeşil tahvillerini’ ihraç yoluyla elden çıkararak 500 milyon $ elde edeceğini belirtti.

Açıklamada, elden edilen paranın bir kısmıyla, şirketin bağlı kuruluşu JSW Energy’ye yatırım yapılacağı ve bu sayede şirkete ait üretim tesislerinde 1 gigavat (gw) yenilenebilir güneş ve rüzgar enerjisi üretim projelerinin kurulacağı ifade edildi.

JSW Limited’in, hükümetin, termal enerji kullanan tüm şirketlerin toplam enerji gereksinimlerinin en az %20’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması gerektiğini belirten direktifi doğrultusunda söz konusu kararı aldığı gelen bilgiler arasında.


Etiketler: yatırım  JSW Steel  Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27  Tem

Hint Jindal Steel’in yönetim kurulu üretim kapasitesini ikiye katlayacak projeye onay verdi
14  Tem

JSPL’nin Odisha’da yer alan üretim tesisi önümüzdeki on yıl içerisinde dünyanın en büyük tesisi olacak
12  Tem

Hint JSW Limited’in ham çelik üretimi Nisan-Haziran döneminde %39 arttı
07  Tem

Odisha hükümeti Rungta Mines’ın iki projesini onayladı
02  Tem

JSW Limited 2024-25 yıllarına kadar 33,93 milyar $ yatırım yapacak