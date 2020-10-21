Hint JSPL yüksek hızlı trenler için özel ısıl işlem görmüş çelik ray geliştirdi

Çarşamba, 21 Ekim 2020 15:48:12 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Steel and Power Limited (JSPL), yüksek hızlı ve yüksek aks yüklü trenlerde kullanılmak üzere 60E1 1175 kalite ısıl işlem görmüş çelik ray üreten ilk yerel çelik üreticisi oldu.

Bir şirket yetkilisi, devlete bağlı taşımacı Indian Railways’ın (IR) Ray Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu’nun (RDSO) bu özel kalite çelik rayın şartnamesini onaylayarak IR’a ray tedariki sağlanmasının önünü açtığını söyledi.

Yetkiliye göre IR, saatte 200 km hızın üzerine çıkan trenleri desteklemek adına altyapı hattını söz konusu rayla döşemek için kısa vadede 180.000 mt talep oluşacağını belirtmişti.

JSPL Genel Müdürü V R Sharma, “Önceden bu raylar ithal ediliyordu ve biz de navlun hatlarında ve hızlı trenler dahil olmak üzere yüksek aks yüklü tren hatlarında kullanılması için IR’ın tüm gereksinimlerini imal etmeye karar verdik,” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay JSPL, UIC 60 kg 880 kalite çelik ray için onay almıştı ve IR tarafından “düzenli ray tedarikçisi” unvanını almıştı. Şirket ayrıca, ülke genelindeki metro hattı projelerinde kullanılmak üzere 1080 kalite sertleştirilmiş çelik ray üretim ve tedarikine de başlamıştı.