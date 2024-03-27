Hint JSL ve IIT alaşımlara yönelik Ar-Ge çalışmaları yapacak

Çarşamba, 27 Mart 2024 12:26:42 (GMT+3) | Kalküta

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL) ve Hindistan Teknolojisi Enstitüsü (IIT), başlıca alaşım kaliteleri ve malzeme karakterizasyonuna yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere anlaşma imzaladı.

Taraflar arasındaki iş birliği kapsamında süreç iyileştirme, malzeme karakterizasyonu ve başlıca alaşım kalitelerinin üretimine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

IIT, teknik danışmanlık sunmanın yanında verimliliği ve süreç iyileştirmeye yönelik akademik ve sektörel araştırmalar da yapacak.