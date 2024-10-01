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Hint JSL paslanmaz çelik konteyner üretimi için CJ Darcl Logistics ile güçlerini birleştirdi

Salı, 01 Ekim 2024 15:50:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), polimer, batarya ve kauçuk gibi pek çok ürünün taşınmasına yönelik tasarlanmış hafif ve sürdürülebilir paslanmaz çelik konteyner üretmek üzere CJ Darcl Logistics ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, JSL’nin konteynerlerin yan duvarları ve tavanı gibi bölümlerinde geleneksel karbon çelik yerine kullanılması için 2,2 mt JT kalite paslanmaz çelik tedarik ettiği belirtildi. Bununla birlikte konteynerlerin alt şasesinin özel paslanmaz çelik borudan üretildiği ifade edildi.

Bu sayede ağırlığın konteyner başına 500 kilogram düşürüldüğü, kargo kapasitesinin artırıldığı, yakıt verimliliğinin iyileştirildiği ve operasyonel maliyetlerin azaltıldığı vurgulandı. Öte yandan JT kalite paslanmaz çeliğin yangına ve darbeye karşı üstün dayanıklılığı sayesinde konteynerlerin güvenliğinin artırıldığı ve kullanım ömrünün uzatıldığı dile getirildi.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, JT kalite paslanmaz çeliğin daha sürdürülebilir bir çözüm olarak öne çıktığının ve paslanmaz çeliğin inert metal olmasından ötürü taşınan malzemelerle reaksiyona girmeyerek kirletmeye sebep olmadığının altını çizdi.

Hindistan’ın en büyük paslanmaz çelik üreticilerinden biri olan JSL’nin çelik eritme kapasitesi yıllık 2,9 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Üretim Jindal 

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