Hint JSL 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde net kârını %35 artırdı

Cuma, 19 Ocak 2024 12:28:11 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) net kârını yıllık bazda %35 artışla 6,91 milyar INR (83,37 milyon $) seviyesine taşıdığını açıkladı.

Üretici söz konusu dönemde, önceki mali yılı aynı dönemine kıyasla sadece %1’lik bir artışla 91,66 miltar INR (1,10 milyar $) net gelir elde etiğiniz belirtti.

Açıklamada, şirket yönetim kurulunun ayrıca İspanya merkezli bağlı kuruluşu Ibderjindal SL'nin hisselerinin %100'ünün satın alınmasını da onayladığı ifade edildi.