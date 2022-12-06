Hint Jindal Stainless Odisha’da paslanmaz çelik parkının inşasına başladı

Salı, 06 Aralık 2022 16:38:41 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL) Odisha’da ‘paslanmaz çelik parkının’ inşasına başladığını duyurdu.

185 milyon $ yatırımla önümüzdeki altı yıllık süre zarfında iki aşamada inşa edilecek olan paslanmaz çelik parkı 100 nihai mamul işleme ve katma değerli sanayi birimleri dahil olmak üzere sektöre ekosistem sağlayacak.

271 dönümlük bir araziye kurulacak park aracılığıyla nihai mamul üretimine yönelik kesintisiz hammadde akışı sağlanacak.

Paslanmaz çelik parkı ile birlikte şirketin otomotiv, tarım, bina & inşaat, boru, sanayi malları, tüketim malları ve mutfak aletleri gibi pek çok sektördeki konumu güçlenecek.

Ülkenin en büyük paslanmaz çelik üreticisi olan ve üretim kapasitesi 1,9 milyon mt seviyesinde yer alan JSL, Jajpur ile Hisar tesislerini işletiyor. JSL daha önceden Jajpur tesisinin eritme kapasitesini yıllık 2,9 milyon mt seviyesine çıkardığını duyurmuştu.