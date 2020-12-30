Hint Jindal Stainless Hisar, Jindal Steel'in bünyesine girecek

Çarşamba, 30 Aralık 2020 15:12:04 (GMT+3) | Kalküta

Jindal Stainless Hisar Limited (JSHL), Jindal Steel Limited (JSL) grup şirketine dahil olacağını açıkladı.

JSL ve JSHL Müdürü Abhyuday Jindal, “JSL ile JSHL’nin birleşmesi, sermaye yapısını sadeleştirecek ve elde edilen ciroyu yaklaşık 2,73 milyar $ artıracak. Bu birleşmeyle yıllık 1,9 milyon mt çelik eritme kapasitesine ulaşacak olan şirket, dünyanın en büyük 10 paslanmaz çelik şirketi arasında yer alan tek Hint şirket olacak,” şeklinde konuştu.

Birleşmenin ardından, yalnızca JSL borsa listesinde yer alacak ve %57 hisse şirkete ait olurken, %43 hisse ise kamuya ait olacak.

Söz konusu birleşmenin 2021-2022 döneminde tamamlanması ve hissedarların, alacaklıların, yasal yetkililerin ve Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi’nin onayına tabi olması bekleniyor.