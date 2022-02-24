Hint JSPL RINL ve NMDC Steel’in özelleştirilme sürecine katılmayı planlıyor

Perşembe, 24 Şubat 2022 11:00:58 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) ve Nagmar Steel gibi hükümete bağlı çelik üreticilerinin özelleştirilme süreçlerine katılmayı planladığını bildirdi.

Şirkete yakın kaynaklar JSPL’nin hükümete bağlı şirketlerin varlıklarıyla ilgilendiğini ve teklif süreci başladığında gerekli adımları atacağını söyledi.

JSPL, hükümete bağlı bir diğer üretici Neelachal Ispat Nigam Limited’in (NINL) de özelleştirilme sürecine katılmış ancak Tata Steel verdiği teklif ile kazanan taraf olmuştu.

Aynı kaynaklar şirketin uzun mamul portföyünü genişletmek istediğini ve yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli özel uzun mamul üreticisi olarak RINL’nin devralım açısından uygun bir aday olduğunu ifade etti. Bununla birlikte RINL’nin liman şehrinde yer alan ve fazladan arazisi bulunan bir üretici olmasına bağlı olarak ürün portföyünü desteklemek amacıyla yassı mamul birimi inşa edilebileceği eklendi.

Bu yılın Temmuz ayında 3 milyon mt kapasiteli tesisinde ticari üretime başlayacak NDMC Nagarnar Steel Plant Limited’in demir cevheri üretimi yapılan eyaletlerden birinde yer almasının da devralımı cazip kıldığı söyleniyor.

Ayrıca JSPL’nin Indian Steel Corporation’ı iflas kurtarma yoluyla satın almak amacıyla niyet beyanı gönderdiği de öğrenildi.