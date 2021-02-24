Hindistan merkezli Jindal Stainless ve Jindal Stainless Hisar birleşme sonrası sermaye harcamalarını düzenliyor

Çarşamba, 24 Şubat 2021 15:10:36 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli şirketler Jindal Stainless Hisar Limited ve Jindal Stainless Limited’in birleşme işlemi tamamlandığında, 416 milyon $ değerinde olacak yeni sermaye harcamaları birleşmiş şirketin çeşitli tesislerinin kapasitesini genişletmek için kullanılacak.

Birleşmiş şirketin sermaye harcamaları üç yıllık bir döneme yayılacak.

Jindal Stainless Genel Müdürü Abhyudhay Jindal, “Sermaye harcamaları birleşmiş şirketin kendi birikimlerinden sağlanacak ve harcamalara, Jindal Stainless Limited’in Odisha tesisinin kapasitesinin yıllık 1,1 milyon mt’dan 2,2 milyon mt’a çıkarılması dahil olacak. Son birkaç yılda tedarik zincirimizi iyileştirmeye odaklandık. Daha ucuz olan ithalatın piyasaya zarar vermesi nedeniyle son yıllarda maliyetlerimizi karşılamak giderek zorlaşıyordu ve dolayısıyla lojistik, son mil teslimatı ve tedarik zincirinin diğer bölümlerine odaklanmak zorunda kaldık. Ancak şu an kapasitemizi genişletmek için doğru zaman çünkü talep yüksek seviyede yer alıyor,” şeklinde konuştu.

Jindal Stainless Limited ile Jindal Stainless Hisar Limited’in yönetim kurulları halihazırda şirketlerin birleşmesini onayladı. Birleşmiş şirket, dünyadaki en büyük 10 paslanmaz çelik üreticisinden biri olacak.