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Hint JSPL SEIL’den hisse satın almak için görüşmelere başladı

Salı, 31 Ocak 2023 10:43:04 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), inşaat demiri üreticisi Steel Exchange India Limited’den (SEIL) hisse satın almak için görüşmelere başladı.

Şirket konuyu tam anlamıyla teyit etmese de büyümeye ilişkin tüm fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti.

JSPL, SEIL’in stratejik yatırım yapmak isteyen taraflardan niyet mektubu beklediği yönündeki açıklamasına karşılık olarak teklif gönderdi.

SEIL, üretim kapasitesi 250.000 mt seviyesinde yer alan ve kapasitesi 1 milyon mt’a çıkabilecek bir inşaat demiri tesisi işletiyor. Tesisin Vishakhapatnam ve Gangavaram limanlarına yakın olmasının lojistik avantajlar sağladığı söyleniyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Devralım Jindal 

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