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Hint HFAL güneş enerjisi santralini devreye aldı

Cuma, 08 Aralık 2023 09:47:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Godavari Power and Ispat Limited’in (GPIL) bağlı kuruluşu Hira Ferro Alloy Limited (HFAL), Bemetara tesisinde 55 megavatlık temiz enerji üretim kapasitesi kurma projesi kapsamında 22 megavatlık güneş enerjisi santralini devreye aldığını duyurdu.

HFAL bu yılın Mart ayında 30 megavatlık ilk güneş enerjisi santralini faaliyete sokmuştu. 22 megavatlık ikinci santralin de devreye alınmasıyla birlikte şirketin toplam temiz enerji kapasitesi 52 megavat seviyesinde yer almaya başladı.

Yapılan açıklamada, “İlk olarak 60 megavatlık bir tesisin kurulmasını planlamıştık ancak sonrasında bu kapasiteyi 55 megavata düşürdük ve sahada bitişik parsel olmadığı için yalnızca 52 megavat devreye alabildik. HFAL olarak geriye kalan 8 megavat için çalışmalar yapıyoruz. Gerekli parsel satın alındığında kalan kapasite de devreye alınacak,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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