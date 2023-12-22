Hint GPIL izabe tesisinin kapasitesini artırmak için çevre izni aldı

Cuma, 22 Aralık 2023 14:58:17 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik ve pelet üreticisi Godavari Power and Ispat Limited (GPIL), izabe tesisinin kapasitesini mevcut yıllık 400.000 mt’dan yıllık 525.000 mt seviyesine çıkarmak için çevre izni aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şirketin kapasite artırımının ardından Chhattisgarh tesisinde üretilecek sünger demirin tamamını kendi üretiminde kullanacağı belirtildi. Ayrıca kapasite artırımı için gerekli ilave enerji ihtiyacı da yakın zaman önce devreye alınan yüksek verimli enerji santralinden karşılanacak.