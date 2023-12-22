﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint GPIL izabe tesisinin kapasitesini artırmak için çevre izni aldı

Cuma, 22 Aralık 2023 14:58:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik ve pelet üreticisi Godavari Power and Ispat Limited (GPIL), izabe tesisinin kapasitesini mevcut yıllık 400.000 mt’dan yıllık 525.000 mt seviyesine çıkarmak için çevre izni aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şirketin kapasite artırımının ardından Chhattisgarh tesisinde üretilecek sünger demirin tamamını kendi üretiminde kullanacağı belirtildi. Ayrıca kapasite artırımı için gerekli ilave enerji ihtiyacı da yakın zaman önce devreye alınan yüksek verimli enerji santralinden karşılanacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hint SEML pelet üretim kapasitesini artıracak

22 Ara | Çelik Haberler

Hint JSPL yarı mamul tedariki karşılığında RINL’ye işletme sermayesi sağlayacak

22 Ara | Çelik Haberler

Hint pelet ihracatçıları Çin'e daha düşük fiyatlardan satış yapmayı reddediyor, iyimser görünüm sürüyor

22 Ara | Hurda ve Hammadde

Crisil: Hindistan’ın çelik ithalatı 2023-2024 mali yılında 6 milyon mt seviyesinde kalacak

21 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel ve dış piyasalara verilen kütük fiyatları Asya’da beklentilerin kötüleşmesiyle gevşedi

20 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izledi, görünüm belirsiz

19 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL 30.000 mt kütük için ihracat ihalesi açtı

19 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL atıl duran yüksek fırınını yeniden devreye alabilir

19 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac bağlantı fiyatları şimdilik yatay

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları sabit ancak haddeciler indirimli satışlar yapıyor

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab