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Hint GIPL pelet tesisinin kapasitesini artırmak için onay aldı

Salı, 16 Mart 2021 15:02:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli Gujarat Ispat and Power Limited (GIPL), Chhattisgarh İletişim Kurulu’ndan pelet tesisinin kapasitesini artırmak adına onay aldı.

Çelik, elektrik ve pelet üreticisi şirket, Chhattisgarh eyaletindeki pelet tesisinin üretim kapasitesini yıllık 2,1 milyon mt’dan 2,4 milyon mt’a çıkarabilecek.

Yerel yetkililer de GIPL’ın Chhattisgarh eyaletindeki tesislerini büyütmesine ve geliştirmesine onay verdi.

GIPL, söz konusu proje kapsamında, kütük üretim kapasitesini yıllık 400.000 mt’dan 700.000 mt’a ve filmaşin üretim kapasitesini de yıllık 100.000 mt’dan 200.000 mt’a çıkaracak.


Etiketler: Hint Yarımadası  pelet  hammaddeler  Hindistan  üretim  |  benzer haberler »


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