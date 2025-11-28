Hint ESL yıllık kapasitesini 3,5 milyon mt’a çıkarıyor

Hindistan’da faaliyet gösteren çelik üreticisi Evonith Steel Limited (ESL), genişleme projesinin ikinci aşaması kapsamında yıllık ham çelik üretim kapasitesini 1,1 milyon mt’dan 3,5 milyon mt’a çıkarmak amacıyla 672 milyon $ tutarında yatırım planını netleştirdiğini duyurdu.

Şirkete göre söz konusu yatırım, önümüzdeki 18-24 ay içinde gerçekleştirilecek ve iç kaynaklar, borçlanma ve halka arz gelirlerinin birleşimiyle finanse edilecek. Artırılan kapasitenin ağırlıklı olarak otomotiv sektörü ile beyaz eşya sektörlerine hizmet vererek ESL’nin katma değerli çelik alanındaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

İlk faz daha önce tamamlanmıştı

ESL, küresel yatırım şirketi Nithia Capital bünyesinde faaliyet gösteriyor. Büyüme stratejisinin ilk aşamasında şirket, kapasitesini yıllık 500.000 mt’dan 1,1 milyon mt’a çıkarmış ve bu kapsamda yıllık 300.000 mt kapasiteli Sfero dökme demir boru üretim tesisini devreye almıştı.