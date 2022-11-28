Hint Envirocare Infrasolutions pelet üretim kapasitesini artıracak

Pazartesi, 28 Kasım 2022 13:36:48 (GMT+3) | Kalküta

Hint Shri Mahavir Ferro Alloys’un bağlı kuruluşu Envirocare Infrasolutions Limited hükümetin pelete uyguladığı %45 oranındaki ihracat vergisini kaldırmasının ardından pelet tesisinin üretim kapasitesini günlük 1.800 mt’dan günlük 4.800 mt’a çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Bununla birlikte şirket yaklaşık 64 milyon $ sermaye harcamasıyla doğrudan indirgenmiş demir ve cevher zenginleştirme tesisleri de inşa edecek.

Goa eyaletinde inşa edilecek tesislerin eyalet hükümetinden onay aldığı, arazi alım işlemlerinin tamamladığı ve kısa zaman içerisinde makine siparişlerinin verileceği de öğrenildi.