Hint çelik üreticileri rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde yerel çelik kullanılmasını istiyor

Pazartesi, 29 Ocak 2024 10:26:11 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da büyük ölçekli çelik üreticileri bir araya gelerek hükümete ülke genelindeki güneş ve rüzgar enerjisi projelerinde yerel çeliğin kullanılmasını zorunlu hale getirmesi çağrısında bulundu.

Hindistan Çelik Birliği (ISA), Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli bakanlıklara gönderdiği yazılarda ülkedeki rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde yalnızca Hindistan’da eritilmiş ve dökülmüş çeliğin kullanılmasını talep etti. ISA, “Bugün Ulusal Yenilenebilir Enerji Misyonu kapsamında çelik ithalatında artış olması ve bu nedenle ulusal çıkarlardan taviz verilmesi talihsiz bir durum. Ülkede eritilmiş ve dökülmüş çelik yerel sektöre büyük katkı sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte yerel çelik kullanılmasıyla yenilenebilir enerji misyonunun küresel piyasadaki belirsizliklerden etkilenmesinin önüne geçileceği ve arzdaki devamlılığın sağlanacağı vurgulandı. Ayrıca mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşan bir tedarik zincirinin teşvik edileceği de aktarıldı. ISA açıklamasına, “Güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin başlıca girdilerinden biri olarak çeliğin ülkede dökülmüş ve eritilmiş olarak kullanımının zorunla hale getirilmesi gerekiyor,” şeklinde devam etti.