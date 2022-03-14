Hint çelik ihracatçılarının kâr marjları kısa vadede iyileşecek olsa da maliyet baskısından etkilenecek

Pazartesi, 14 Mart 2022 17:31:43 (GMT+3) | Kalküta

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline bağlı olarak şirketin çelik fiyatlarının ve kâr marjlarının kısa vadede iyileşeceği ancak hammadde maliyetlerindeki artışın kâr marjlarını etkileyeceği belirtildi.

Rusya ile Ukrayna başlıca çelik üreticileri ve hammadde ihracatçıları olarak biliniyor. İki ülke arasındaki savaş üreticilerin girdi maliyetlerini yükseltiyor. Nihai mamul piyasasında fiyatların maliyet artışları ve savaş nedeniyle iki ülkenin küresel tedarik zinciri dışında kalmasına bağlı olarak ortaya çıkan arz sıkıntısı karşısında yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

Narendran koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 650$/mt seviyesine yükseldiğini, demir cevheri fiyatlarının 150$/mt’u geçtiğini ve navlun oranları gibi diğer ana unsurların da arttığını; ayrıca üreticiler üzerinde maliyet baskısı olduğunu ifade etti.

Yakın gelecekte kâr marjlarının maliyet artışları nedeniyle artan fiyatlara bağlı olarak iyileşeceğini dile getiren Narendran, önümüzdeki birkaç aylık süreçte maliyet artışlarının herkesi etkilemeye başlayacağının altını çizdi.

Narendran, “Sistemdeki stoklar birkaç aylığına avantaj sağlayacak olsa da maliyetler yeni üretimi etkileyecek,” dedi.

Rusya ve Ukrayna çıkışlı toplamda yaklaşık 45 milyon mt çeliğin tedarik zinciri dışında kaldığını ve asıl meselesinin talebin azalması değil arzın daralması olduğunu ifade etti.

Maliyetlerinin yükselmesi sonucunda Avrupa’da fiyatların fırladığını dile getiren Narandran, tedarik zincirindeki aksamaların Hint üreticilere ihracat piyasalarında yeni fırsatlar doğurma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Ancak Hindistan’ın Avrupa’ya yaptığı ihracatın toplam sevkiyatlarının yaklaşık %10-15’ini oluşturduğunu, bu oranın korunacağını ve aynı tonajı en iyi fiyatlardan Güney Avrupa’ya satmanın Güneydoğu Asya’ya kıyasla daha iyi bir seçenek olduğunu ekledi.