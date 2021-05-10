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Hint AMNS, Odisha tesis projesi için fizibilite çalışmalarına başladı

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 15:49:15 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), şirketin bu yıl Mart ayında Odisha eyaleti hükümetiyle bir mutabakat anlaşması imzaladığı yıllık 12 milyon mt kapasiteli çelik tesisi projesi için fizibilite raporu hazırlamaya başladığını açıkladı.

AMNS, “Şirket, Odisha hükümetiyle koordineli bir şekilde fizibilite raporu çalışmalarına başladı, projenin inşaatını planlamak için gereken izinlerin ve arazinin alımını, lojistik ve altyapı iyileştirmelerini gerçekleştiriyoruz,” dedi.

Şirket ayrıca, AMNS’nin hükümetin açtığı ihale yoluyla aldığı Takurani demir cevheri madeninin şu anda yıllık 5,5 milyon mt kapasiteyle faaliyet gösterdiğini ve Odisha’daki ikinci pelet tesisinin bu yıl Haziran ayına kadar üretime başlayarak şirketin toplam pelet üretimini yıllık 6 milyon mt artışla yıllık 20 milyon mt’a yükselteceğini belirtti.


Etiketler: Hindistan  hammaddeler  demir cevheri  Hint Yarımadası  üretim  pelet  |  benzer haberler »


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