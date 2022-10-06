Hint AMNS Hazira tesisinin kapasitesini artırmak için çevre onayı aldı

Perşembe, 06 Ekim 2022 16:58:01 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal ve Japonya merkezli Nippon Steel’in ortak girişimi Hindistan merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Hazira tesisinin kapasitesini artırmak için Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldığını açıkladı.

Tesisin yıllık ham çelik üretim kapasitesi mevcut 9 milyon mt’dan 15 milyon mt’a çıkacak.

Şirketin kapasite artırma projesi hükümetin 2030 yılına kadar yerel üretim kapasitesini iki kat artışla yılda 300 milyon mt’a çıkarmayı amaçlayan Ulusal Çelik Politikasını destekliyor.

Buna ek olarak, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere AMNS vasıflı çelik üretim kapasiteleri dahil olmak üzere nihai mamul üretimine 1 milyar $ yatırım yapacak ve 500 milyon $ yatırımla Hazira tesisinde kok fırını kuracak.