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Hindistan’ın maden üretimi Nisan-Ocak döneminde %14,2 arttı

Cuma, 18 Mart 2022 10:56:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Maden Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin maden üretimi 2021-2022 mali yılının Nisan-Ocak döneminde yıllık %14,2 arttı.

Ülkenin maden üretimi yalnızca Ocak ayında ise yıllık %2,8 artış gösterdi.

Ocak ayında manyezit üretimi yıllık %36,6, linyit üretimi yıllık %25,2, boksit üretimi yıllık %13,4, altın üretimi yıllık %13,3, doğal gaz üretimi yıllık %11,7 ve kömür üretimi yıllık %8,2 artış kaydetti.

Öte yandan, aynı ayda kireç taşı üretimi yıllık %1,2, ham petrol üretimi yıllık %2,4, çinko konsantreleri üretimi yıllık %2,9, mangan cevheri üretimi yıllık %10, fosforit üretimi yıllık %11,2, bakır konsantreleri üretimi yıllık %15,4, kromit üretimi yıllık %17,6 ve kurşun konsantreleri üretimi ise yıllık %19,3 düştü.


Etiketler: hammaddeler  Hindistan  Hint Yarımadası  madencilik  üretim 

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