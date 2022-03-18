Hindistan’ın maden üretimi Nisan-Ocak döneminde %14,2 arttı

Hindistan Maden Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin maden üretimi 2021-2022 mali yılının Nisan-Ocak döneminde yıllık %14,2 arttı.
Ülkenin maden üretimi yalnızca Ocak ayında ise yıllık %2,8 artış gösterdi.
Ocak ayında manyezit üretimi yıllık %36,6, linyit üretimi yıllık %25,2, boksit üretimi yıllık %13,4, altın üretimi yıllık %13,3, doğal gaz üretimi yıllık %11,7 ve kömür üretimi yıllık %8,2 artış kaydetti.
Öte yandan, aynı ayda kireç taşı üretimi yıllık %1,2, ham petrol üretimi yıllık %2,4, çinko konsantreleri üretimi yıllık %2,9, mangan cevheri üretimi yıllık %10, fosforit üretimi yıllık %11,2, bakır konsantreleri üretimi yıllık %15,4, kromit üretimi yıllık %17,6 ve kurşun konsantreleri üretimi ise yıllık %19,3 düştü.