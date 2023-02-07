Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ocak döneminde %20 arttı

Salı, 07 Şubat 2023 10:58:27 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022-2023 mali yılının Nisan-Ocak döneminde yıllık %19,85 artarak 48,95 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 5,66 milyon mt’a kıyasla 5,70 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Nisan-Ocak döneminde ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %15,11 düşerek 35,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.