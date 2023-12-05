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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %13 yükseldi

Salı, 05 Aralık 2023 10:16:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023-2024 mali yılının Nisan-Kasım döneminde yıllık %12,57 artarak 42,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 5,72 milyon mt’a kıyasla 6,57 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Kasım döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %48,76 artışla 37,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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