Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %13 arttı

Salı, 06 Aralık 2022 11:26:09 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022-2023 mali yılının Nisan-Kasım döneminde yıllık %12,58 artarak 37,59 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 4,69 milyon mt’a kıyasla 4,59 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Nisan-Kasım döneminde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %25,82 düşerek 25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.