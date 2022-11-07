Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %17 arttı

Pazartesi, 07 Kasım 2022 14:40:56 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022-2023 mali yılının Nisan-Ekim döneminde yıllık %16,86 artarak 33 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının, Eylül ayında kaydedilen 5,13 milyon mt’a kıyasla 4,69 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Nisan-Ekim döneminde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı, pelet dahil olmak üzere düşerek 22,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi.