﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %16,35 yükseldi

Perşembe, 05 Ocak 2023 10:16:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022-2023 mali yılının Nisan-Aralık döneminde yıllık %16,35 artarak 43,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 4,69 milyon mt’a kıyasla 5,66 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Nisan-Aralık döneminde ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %20 düşerek 29,70 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %13 arttı

06 Ara | Çelik Haberler

Hindistan bazı mamul ve hammaddelerdeki ihracat vergisini kaldırırken, kömür ve koka ithalat vergisi getirdi

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %17 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Temmuz döneminde %8,64 arttı

08 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Haziran döneminde %13 arttı

06 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Mayıs ayında %3,18 düştü

06 Haz | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ocak döneminde %5,69 düştü

07 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %6 arttı

06 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %7,57 arttı

04 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ağustos döneminde %25,54 arttı

07 Eyl | Çelik Haberler