Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %16,35 yükseldi

Perşembe, 05 Ocak 2023 10:16:51 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022-2023 mali yılının Nisan-Aralık döneminde yıllık %16,35 artarak 43,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 4,69 milyon mt’a kıyasla 5,66 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Nisan-Aralık döneminde ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %20 düşerek 29,70 milyon mt seviyesinde kaydedildi.