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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %13 yükseldi

Cuma, 05 Ocak 2024 09:58:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023-2024 mali yılının Nisan-Aralık döneminde yıllık %12,97 artarak 48,83 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 6,57 milyon mt’a kıyasla 6,50 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Aralık döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %45,40 artışla 43,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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