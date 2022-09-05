Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ağustos döneminde %9,24 arttı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 14:00:38 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,24 artarak 23,18 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının, Temmuz ayında kaydedilen 4,24 milyon mt’a kıyasla 4,94 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Nisan-Ağustos döneminde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı, pelet dahil olmak üzere yıllık %33 düşüşle 16,80 milyon mt seviyesinde kaydedildi.