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Hindistan’ın Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatı vergiden muaf olacak

Çarşamba, 23 Kasım 2022 11:31:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal tarafından yapılan açıklamada, yakın zaman içerisinde imzalanacak serbest ticaret anlaşması kapsamında Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatının %2,5 oranındaki vergiden muaf olacağı belirtildi.

Hindistan hükümeti kısa bir süre önce çelik ihracatına uygulanan %15 oranındaki vergiyi kaldırırken, koklaşabilir taş kömürüne %2,5 oranında ithalat vergisi getirmişti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatının %67’sini Avustralya’dan yapılan alımlar oluşturdu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran %81 seviyesinde yer almıştı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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