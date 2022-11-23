Hindistan’ın Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatı vergiden muaf olacak

Çarşamba, 23 Kasım 2022 11:31:27 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal tarafından yapılan açıklamada, yakın zaman içerisinde imzalanacak serbest ticaret anlaşması kapsamında Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatının %2,5 oranındaki vergiden muaf olacağı belirtildi.

Hindistan hükümeti kısa bir süre önce çelik ihracatına uygulanan %15 oranındaki vergiyi kaldırırken, koklaşabilir taş kömürüne %2,5 oranında ithalat vergisi getirmişti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatının %67’sini Avustralya’dan yapılan alımlar oluşturdu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran %81 seviyesinde yer almıştı.