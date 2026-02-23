 |  Giriş 
Hindistan’ın ana sanayi sektörlerinin üretimi Ocak 2026’da %4 arttı, Aralık 2025’e kıyasla yavaşladı

Pazartesi, 23 Şubat 2026 09:58:07 (GMT+3)

Hükümet verilerine göre Hindistan’ın ana sanayi sektörleri olarak tanımlanan sekiz sektörün üretimi Ocak 2026’da yıllık bazda %4 artış gösterirken, bu artış Aralık 2025’te kaydedilen %4,7’lik yükselişin gerisinde kaldı. 2025-26 mali yılının Nisan-Ocak döneminde ise söz konusu büyüme önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 artış kaydetti.

Sekiz temel sektör kömür, ham petrol, doğal gaz, rafineri ürünleri, çelik, gübre, elektrik ve çimento sektörlerinden oluşuyor.

Ocak 2026’da ham petrol üretimi Aralık 2025’teki %5,6 düşüşün ardından %5,8 düşüş gösterirken, doğal gaz üretimi de Aralık ayındaki %4,4 düşüşe kıyasla %5 düşüş kaydetti.

Çimento üretimi Ocak ayında yıllık bazda %10,7 artışla Aralık ayındaki %13,7 artışın altında kalırken, çelik üretimi %10,1 artış görülen Aralık ayına kıyasla %9,9 arttı.

Gübre üretimi %3,7 ve elektrik üretimi %3,8 artarak petrol ve doğal gaz tarafındaki zayıflığı dengelemeye katkı sağlarken, kömür üretimi de Ocak ayında %3,1 artış gösterdi. Aralık ayında gübre, elektrik ve kömür sektörlerindeki büyüme oranları sırasıyla %4,1, %6,3 ve %3,6 seviyelerinde kaydedilmişti.


