Hindistan’da perakende araç satışları 2025’in Temmuz ayında %4 azaldı

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları bu yılın Temmuz ayında yıllık %4 düşüşle yaklaşık 1.964.213 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda perakende binek araç satışları yıllık %8 düşüşle 328.613 adet ve perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %6 düşüşle 1.355.504 adet seviyelerinde kaydedildi.

Temmuz ayında perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık bazda %6 düşüşle 1.355.504 adet, perakende ticari araç satışları ise önceki yılın Temmuz ayındaki 76.261 adede kıyasla 76.438 adet oldu.