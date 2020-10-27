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Hindistan’da Odisha eyaleti hükümeti önümüzdeki iki ay içinde 14 madeni ihaleye çıkaracak

Salı, 27 Ekim 2020 14:32:15 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da Odisha eyaleti hükümeti, önümüzdeki iki ay içinde 14 adet yeni madeni ihaleye çıkaracağını açıkladı.

Bir hükümet yetkilisi, içlerinde demir cevheri, manganez ve demir cevheri ile manganez karışımı madenlerin de bulunduğu 14 yeni madenin ihaleye çıkarılacağını söyledi. Yetkili, söz konusu ihalenin Kasım ayının son haftasından Aralık ayının ilk haftasına kadar gerçekleşmek üzere listeye konulduğunu belirtti.

İhaleye çıkarılmak üzere beş adet kireç taşı ve grafit madeni de tespit edildi, ancak bu madenler için işlemlerin ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil.


Etiketler: Hindistan  demir cevheri  Hint Yarımadası  madencilik  hammaddeler  mangan cevheri  |  benzer haberler »


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