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Hindistan'da binek araç satışlarındaki yıllık büyüme 2026 Eylül ayında yavaşlarken aylık bazda düşüş kaydedildi

Cuma, 02 Ekim 2026 10:11:02 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'da üreticilerin bayilere gerçekleştirdiği sevkiyatlar bazında hesaplanan binek araç satışları, çeşitli otomotiv şirketleri tarafından açıklanan verilerin derlenmesine göre Eylül 2026'da yıllık bazda büyüme hızının yavaşladığına işaret ederken, aylık bazda daha belirgin düşüşler kaydetti.

Ülkenin pazar payı açısından en büyük binek araç üreticisi Maruti Suzuki India Limited'in (MSIL) satışları Eylül 2026'da yıllık %27 artışla 168.744 adet seviyesinde gerçekleşirken, Ağustos 2026'ya kıyasla %4,65 düştü.

Tata Motors Limited'in satışları ise söz konusu ayda yıllık %4,52 ve aylık %12,69 düşüşle 56.972 adet seviyesinde gerçekleşerek piyasadaki yavaşlamayı daha belirgin hale getirdi.

Hyundai Motors India Limited'in (HMIL) satışları da Eylül ayında yıllık %3 ve aylık %8 düşüşle 4.998 adet seviyesinde gerçekleşti.

Toyota Kirloskar Motors Limited (TKML), Eylül 2026'da yıllık %2 artışla 27.652 adet araç satarken, şirketin satışları Ağustos 2026'ya kıyasla %2 düştü.

Nissan India'nın satışları ise Eylül ayında yıllık %79 artışla 2.960 adet seviyesine yükselmesine rağmen aylık bazda %13,6 düşüş kaydetti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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