Hindistan'da binek araç satışları Ağustos 2026'da çift haneli güçlü artış gösterdi

Çeşitli şirketler tarafından açıklanan verilerin derlenmesine göre Hindistan'da üreticilerden bayilere yapılan sevkiyatlarla ölçülen binek araç satışları Ağustos 2026'da çift haneli güçlü artış kaydetti.
Pazar payı açısından ülkenin en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited'ın (MSIL) satışları Ağustos 2026'da yıllık %21 artışla 219.220 adet seviyesinde gerçekleşirken, Tata Motors'un satışları %56 artışla 67.753 adede yükseldi.
Hyundai Motors India Limited (HMIL) satışlarının yıllık %8,8 artışla 65.796 adet seviyesinde gerçekleştiğini açıklarken, Mahindra & Mahindra'nın satışları %50 artışla 59.257 adede ve JSW Motors Limited'ın satışları %14 artışla 7.508 adede yükseldi.
Bununla birlikte Nissan Motors Limited'ın satışları söz konusu ayda yıllık %2 düşüşle 9.350 adet seviyesinde gerçekleşti.