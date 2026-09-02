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Hindistan'da binek araç satışları Ağustos 2026'da çift haneli güçlü artış gösterdi

Çarşamba, 02 Eylül 2026 09:22:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Çeşitli şirketler tarafından açıklanan verilerin derlenmesine göre Hindistan'da üreticilerden bayilere yapılan sevkiyatlarla ölçülen binek araç satışları Ağustos 2026'da çift haneli güçlü artış kaydetti.

Pazar payı açısından ülkenin en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited'ın (MSIL) satışları Ağustos 2026'da yıllık %21 artışla 219.220 adet seviyesinde gerçekleşirken, Tata Motors'un satışları %56 artışla 67.753 adede yükseldi.

Hyundai Motors India Limited (HMIL) satışlarının yıllık %8,8 artışla 65.796 adet seviyesinde gerçekleştiğini açıklarken, Mahindra & Mahindra'nın satışları %50 artışla 59.257 adede ve JSW Motors Limited'ın satışları %14 artışla 7.508 adede yükseldi.

Bununla birlikte Nissan Motors Limited'ın satışları söz konusu ayda yıllık %2 düşüşle 9.350 adet seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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