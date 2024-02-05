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Hindistan yeşil hidrojene yönelik pilot projeler için yönergeleri açıkladı

Pazartesi, 05 Şubat 2024 11:42:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, çelik sektöründe hidrojen kullanımına odaklanan pilot projelere yönelik yeni yönergeleri açıkladı.

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, Ulusal Yeşil Hidrojen Misyonu Kapsamında Çelik Bakanlığı ve proje uygulayıcı kuruluşlarla birlikte çelik sektöründe fosil yakıtlar ile fosil yakıt bazlı hammaddeler yerine yeşil hidrojen ve türevlerinin kullanılmasına yönelik pilot projeler devreye alacak.

Söz konusu projeler kapsamında doğrudan indirgenmiş demir üretiminde hidrojen kullanılması, yüksek fırınlara hidrojen enjeksiyonu ve fosil yakıtların kademeli olarak yeşil hidrojen ile değiştirilmesi planlanıyor. Aynı zamanda demir ve çelik üretiminden kaynaklı karbon salımının azaltılması için hidrojenin yenilikçi bir şekilde kullanımı da desteklenecek.

Hükümet, 2029-2030 mali yılına kadar yeşil hidrojenin demir ve çelik sektörüne entegre edilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve yeşil hidrojen ekosistemi kurulması amacıyla 55 milyon $’lık kaynak ayırdı. Çelik sektöründe yeşil hidrojen kullanımının üretim maliyetlerindeki düşüşle birlikte zaman içerisinde yaygınlaşması bekleniyor.

Yeşil hidrojen maliyetlerinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bakanlık tarafından yayımlanan yönergeler kademeli bir yaklaşım sergilenmesini, çelik üreticilerinin üretim süreçlerinin küçük bir kısmına yeşil hidrojeni dahil etmesini öneriyor. Maliyetler iyileştikçe ve teknoloji geliştikçe hidrojenin üretimdeki payının giderek artırılabileceği söyleniyor. Aynı zamanda yeni çelik tesislerinin hidrojenle faaliyet gösterecek şekilde inşa edilmesi ve düşük karbonlu çelik piyasalarında faaliyet gösterecek şekilde konumlandırılmasının gerektiğinin de altı çiziliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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