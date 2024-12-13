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Hindistan yeşil çelik sınıflandırmasını açıkladı

Cuma, 13 Aralık 2024 13:38:49 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, 13 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada, üretilen çelik mamulün metrik ton başına karbon emisyonu miktarına göre toplam üç kategoriye ayrılan yeşil çelik sınıflandırmasını açıkladı. Bakanlık ayrıca, hükümet tarafından finanse edilen tüm projeler için yeşil çelik tedarikini zorunlu kılmayı planlıyor.

Önerilen plana göre, Hindistan’ın gelecekteki tüm çelik tedarikinin %37'sine kadar olan kısmı yeşil çeliğe ayrılacak. Üretim sonunda karbon salımı metrik ton başına 2,2 mt'dan az olan nihai mamul yeşil çelik olarak tanımlanacak. Çelik ürünler bu seviye 2-2,2 mt’un altında olursa “üç yıldızlı yeşil çelik,” 1,6 mt'un altında olursa “beş yıldızlı yeşil çelik” olarak adlandırılacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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