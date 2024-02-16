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Hindistan yerel demir ve çelik sektörünü kamu hizmeti olarak değerlendirmeye başladı

Cuma, 16 Şubat 2024 12:27:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, yerel demir ve çelik sektörünün bugünden itibaren önümüzdeki altı ay boyunca “kamu hizmeti” sınıfında yer alacağını açıkladı.

Kamu hizmeti, bir toplumun refahı ve işleyişi için gerekli bir sektörü veya hizmeti temsil ediyor. Söz konusu hizmetler, aksaması veya kesintiye uğraması halinde kamusal yaşaması ciddi anlamda etkileyebileceği ve zora sokabileceği için kritik olarak kabul ediliyor.

Çalışma ve İstihdam Bakanlığı, demir ve çelik sektörünün kamu hizmeti sınıfına alındığını ve sektördeki faaliyetlerin kesintisiz olarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan tüm sektörlerde işçi sendikalarının grevden en az 15 gün önce bildiri yayımlaması gerekiyor. Ancak Hindistan’da kamu hizmetlerinde grev yapılması yasak. Dolayısıyla bu karar, işçilerin ülke genelinde greve gitme çağrısında bulunmasından bir gün önce alındı.

Sendikalar ise hükümetin demir ve çelik sektörünü kamu hizmetleri sınıfına alma kararını işçilerin grev hakkını engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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