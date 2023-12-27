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Hindistan yeni çelik kapasitelerine yönelik teşvik programının ikinci aşamasına hazırlanıyor

Çarşamba, 27 Aralık 2023 12:01:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da Çelikten Sorumlu Devlet Bakanı Faggan Singh Kulaste, hükümetin Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) programının ikinci aşaması üzerinde çalıştığını ve önümüzdeki yıl uygulamaya alınacağını açıkladı.

Kulaste, 2023-2024 mali yılının Nisan-Kasım döneminde yerel ham çelik üretiminin yıllık %14 artışla yaklaşık 94 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve hükümetin çelik üreticilerinin kapasitelerini artırması için daha fazla teşvik sağlama konusunda istekli olduğunu ifade etti. Ayrıca programın ikinci aşamasına yönelik sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını ve ilk aşamadaki deneyimlerin dikkate alındığını da aktardı.

PLI programı kapsamında hükümet, yeni çelik kapasiteleri oluşturan üreticilere teşvik ödemesi yapıyor.

Bununla birlikte söz konusu programın ilk aşaması kapsamında ayrılan ödeneğin yaklaşık 481 milyon $’ının hiç kullanılmadığı öğrenildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere 67 çelik şirketi yaklaşık 3,61 milyar $ yatırımla yeni kapasiteler devreye almayı taahhüt ederek programın ilk aşamasına katılmıştı. Hükümet de yeni çelik kapasiteleri oluşturulması için önümüzdeki beş yıllık süre zarfında ödenmek üzere yıllık 761 milyon $ değerinde ödenek hazırlamıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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