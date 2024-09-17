Artan navlun ve konteyner sıkıntısı Hindistan’ın ihracatını olumsuz etkileyecek

Hindistan merkezli Küresel Ticaret Araştırma Girişimi (GTRI) tarafından yayımlanan rapora göre artan navlun maliyetleri, konteyner sıkıntısı ve büyük nakliye merkezleri ile yabancı nakliye şirketlerine olan ciddi bağımlılık Hindistan’ın ihracatı önünde ciddi zorluklar oluşturuyor.

Raporda, yerel konteyner üretiminin artırılması, yerel nakliye şirketlerinin desteklenmesi ve yabancı nakliye şirketlerine olan bağımlılığın azaltılması gibi acil önlemler alınmasının önemi vurgulandı.

2022 yılından bu yana 40 feet’lik konteynerlerin nakliye ücretleri dalgalanıyor. Ücretler, bu yıl yaklaşık 4.775$ seviyesinde yatay seyretse de pandemi öncesinde kaydedilen 1.420$ seviyesinin oldukça üzerinde yer almaya devam ediyor.

Hindistan’ın özellikle Çin gibi yabancı konteyner üreticilerine olan bağımlılığının sorunu daha da kötüleştirdiği dile getirildi. Hindistan, yıllık yalnızca 10.000-30.000 konteyner üretirken Çin’in üretiminin 2,5-3 milyon mt seviyesinde almasının Hindistan’ı fiyat dalgalanmaları ve tedarikteki aksamalara karşı savunmasız bıraktığı aktarıldı.

Bununla birlikte Hindistan’dan sevk edilen kargoların %90’dan fazlasının Maersk, MSC ve COSCO gibi yabancı nakliye şirketleri tarafından taşındığı, bu nedenle navlun ve erişim gibi konuları yabancı şirketlerin belirlediği vurgulandı. Ayrıca ticaretin yalnızca %5-10’unun Shipping Corporation of India gibi yerel şirketler tarafından gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

GTRI, Singapur gibi yabancı limanlarda yaşanan gecikmelerin Hint ihracatçıların maliyetlerini daha da artırdığına dikkat çekti. Öte yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması halinde Hindistan’ın ihracatının daha da kesintiye uğrayabileceğini söyledi.

Kararlı adımlar atılmazsa Hindistan’ın ihracatı, yüksek navlun ve lojistik sıkıntılarla karşılaşmaya devam edecek. Bu durum, ilerleyen yıllarda ülkenin ekonomik büyümesini ve ticaretini ciddi ölçüde etkileyebilir.