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Hindistan ithalat ve ihracat faaliyetlerinde yaşanan sıkıntılara yönelik önlemler açıkladı

Pazartesi, 30 Eylül 2024 14:34:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, ihracatçılar ve ithalatçıların yaşadığı sorunları azaltmak üzere bazı limanlarda ücretlerin düşürülmesi ve devlete bağlı Shipping Corporation of India Limited’in (SCI) ilave 5 adet ikinci el konteyner gemisi satın alması gibi bir dizi önlem getirildiğini duyurdu.

İhracatçılar, Ağustos ayında %9,3 daralan nakliye sektöründe konteyner sıkıntısı, navlun ve sevkiyat maliyetlerindeki sert artışlar, limanlardan yapılan sevkiyatlardaki gecikmeler ve geri dönüş süreleri gibi sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Bununla birlikte SCI, konteyner gemileri kiraladığını ve böylelikle konteyner kapasitesinin 9.000 TEU artacağını duyurdu. Ayrıca Indian Railways and Container Corporation da boş konteynerlerin sahalarda 90 gün boyunca herhangi bir ücret ödenmeksizin depolanabileceğini bildirdi.

Öte yandan Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanlığı, liman kapasitesinin şimdiden 2,3 milyon TEU artırıldığını açıkladı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret Navlun 

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