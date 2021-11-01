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Hindistan maden kapasitelerini artırmak için gereken çevre izni şartlarını gevşetti

Pazartesi, 01 Kasım 2021 10:58:48 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı, faaliyette olan demir cevheri, kireç taşı, manganez ve boksit madenleri tarafından yapılacak üretim kapasitesi artırma projeleri için gereken çevre izni şartlarının gevşetildiğini duyurdu.

Bakanlık, söz konusu kararın, Çelik Bakanlığı tarafından “5 yıldızlı” olarak sınıflandırılan madenler için geçerli olacağını ve proje sahasında gerçekleştirilecek halka açık görüşmelerde verilecek çevre izinleri sonucunda üretim kapasitelerinin %20 artırılabileceğini belirtti.

Kapasite artırım projelerinin, önceden izin verilen sahaları kapsamayacağı, şirketlerin, daha önceden kullanılmayan alanlara yönelik planlama yapmasının gerekeceği ifade edildi.

Ayrıca, madencilerin, kapasite artırımına yönelik çevre yönetimi planı hazırlaması gerekeceği de eklendi.


Etiketler: demir cevheri  Hint Yarımadası  Hindistan  madencilik  hammaddeler  mangan cevheri  |  benzer haberler »


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