Hindistan Kömür Bakanlığı Dugda kömür yıkama tesisini ihaleye açacak

Çarşamba, 13 Mart 2024 15:28:36 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Kömür Bakanlığı, devlete bağlı Coal India Limited’e (CIL) ait yıllık 2 milyon mt kapasiteli kömür yıkama tesisinin çelik üreticilerinden birine devredilmesini onayladı.

CIL’nin bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited (BCCL) tarafından işletilen Dugda kömür yıkama tesisi ihale yoluyla çelik üreticilerinden birine devredilecek.

Söz konusu ihalenin kazananının kömür bakanlığının işletme, bakım ve devretme modelini esas alarak faaliyette olmayan yıkama tesisini yenilemesi ve yeniden tasarlaması gerekecek. Ayrıca tesisin işletilmesi ve faaliyet göstermesi amacıyla CIL’nin faal durumdaki madenlerinden kömür tedariki de sağlanacak.

Kaynaklar, Dugda kömür yıkama tesisinin bir çelik üreticisine devriyle birlikte koklaşabilir taş kömürü sektöründe köklü değişikliler olacağını, atıl duran varlıklardan kaynak elde etme anlamında örnek teşkil edeceğini ve artan yıkanmış kömür talebini karşılayacağını belirtti.