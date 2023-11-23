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Hindistan Kömür Bakanlığı BCCL’deki hisselerini elden çıkarmayabilir

Perşembe, 23 Kasım 2023 10:43:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Kömür Bakanlığı, devlete bağlı Coal India Limited’in bağlı kuruluşu olan Bharat Coking Coal Limited’de (BCCL) bulunan hisselerini elden çıkarma planını yeniden değerlendirmeye başladı.

Bakanlık geçtiğimiz yılın Mayıs ayında BCCL’de bulunan %25 hissesinin özel yatırımcılara devredilmesi ve hisse senetlerinin borsaya kote edilmesi yönündeki plana onay vermişti.

Ancak CIL hisselerinin borsada iyi bir performans göstermesi ve söz konusu üreticinin piyasa değerinin geçtiğimiz bir yıllık süre zarfında yaklaşık %25 değer kazanmasının ardından bakanlık, CIL’nin piyasa değerini olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle en büyük kömür üreticisi olan BCCL’deki hisselerini elden çıkarma konusunda tereddütte kaldı.

CIL’nin kömür üretimini 2024-2025 mali yılına kadar 1,23 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediği ve BCCL’nin söz konusu hedefin gerçekleştirilmesinde büyük bir rol oynayacağı göz önünde bulundurulduğunda hükümetin, BCCL’deki hisselerini elden çıkarmaya pek yanaşmadığı ifade ediliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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